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Джеймс Эннис и Малик Диме – авторы лучших моментов тура в Лиге ВТБ

Джеймс Эннис и Малик Диме – авторы лучших моментов тура в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов игрового раунда. На первых местах в Топ-10 Джеймс Эннис («Самара») и Малик Диме («Парма»).

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