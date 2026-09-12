Путин заявил о назревшей реформе МВФ, ВБ и ВТО

Президент России Владимир Путин заявил, что давно существует необходимость в совершенствовании деятельности Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации.
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