«Как животное»: женатый Natan раскаялся за измену с Лерчек на съемках реалити-шоу

Он заявил, что намерен сохранить семью Рэпер Natan опубликовал в своём телеграм-канале заявление о скандальном видео со съёмок шоу «Звезды в джунглях», на котором его запечатлели с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек.
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