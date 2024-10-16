«Как животное»: женатый Natan раскаялся за измену с Лерчек на съемках реалити-шоу

Он заявил, что намерен сохранить семью Рэпер Natan опубликовал в своём телеграм-канале заявление о скандальном видео со съёмок шоу «Звезды в джунглях», на котором его запечатлели с блогером Валерией Чекалиной, известной как Лерчек.