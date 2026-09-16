Суд лишил мандата спикера райсовета за счета жены за границей

Спикер районного Совета депутатов Сергей Зубков лишится мандата по решению суда. Основанием стали результаты прокурорской проверки, выявившей нарушение антикоррупционных требований: у члена семьи народного избранника, которым, по информации СМИ, является его супруга, обнаружены счета в зарубежных банках.
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