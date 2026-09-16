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Царьград

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Суд лишил мандата спикера райсовета за счета жены за границей

Суд лишил мандата спикера райсовета за счета жены за границей

Спикер районного Совета депутатов Сергей Зубков лишится мандата по решению суда. Основанием стали результаты прокурорской проверки, выявившей нарушение антикоррупционных требований: у члена семьи народного избранника, которым, по информации СМИ, является его супруга, обнаружены счета в зарубежных банках.

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