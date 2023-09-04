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Еврейский музей и центр толерантности – за завоз миллиона иноспециалистов в РФ в год

Еврейский музей и центр толерантности – за завоз миллиона иноспециалистов в РФ в год

Директор «Центра толерантности» (изначально – это дочерняя структура Еврейского музея и центра толерантности) Анна Макарчук выразила большую обеспокоенность после предложения главы СПЧ Валерия Фадеева по мигрантам.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
всех их на кол , а потом куда угодно
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1 час.
Эдуард Николаев
эта мразь пытается размножиться за счет других, ассимилироваться везде , как паразиты, но они хуже
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1 час.
Валерий Вавилов
А что на этот счет скажет кац? А он скажет, что израИль ДОЛЖЕН принимать лям арабов в год- они очень хорошо вливаются в дружный джихадистский коллектив, делающий остаточное обрезание холокостного избранного народца. Меня давно мучает вопрос- почему Моисей собрал не всех пейсатых на земле обетованной?
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26 мин.

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