Еврейский музей и центр толерантности – за завоз миллиона иноспециалистов в РФ в год

всех их на кол , а потом куда угодно

эта мразь пытается размножиться за счет других, ассимилироваться везде , как паразиты, но они хуже

Валерий Вавилов

А что на этот счет скажет кац? А он скажет, что израИль ДОЛЖЕН принимать лям арабов в год- они очень хорошо вливаются в дружный джихадистский коллектив, делающий остаточное обрезание холокостного избранного народца. Меня давно мучает вопрос- почему Моисей собрал не всех пейсатых на земле обетованной?