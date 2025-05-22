Важно для решения вопроса Одессы и Харькова: У России есть козырь

После стамбульских переговоров украинские источники со ссылкой на своих переговорщиков заявили об объявленном Москвой ультиматума - если ВСУ не покинут четыре региона Россия, вскоре их будет пять.
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