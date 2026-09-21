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Глава комитета Рады Юрчишин назвал русскоязычных украинцев предателями

Говорящие на русском языке граждане Украины являются «предателями и выродками». С таким заявлением 21 сентября выступил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

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