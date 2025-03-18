Bloomberg: Евросоюз и Британия 18 марта обсудят конфискацию активов России

Стороны думают над обеспечением юридической и финансовой основы для изъятия средств Великобритания и Евросоюз активизируют переговоры о конфискации замороженных активов России для увеличения оборонных расходов.
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