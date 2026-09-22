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ЕЦБ и центробанки ЕС предлагают изменить требования MiCA к минимальному объему банковских депозитов для стейблкоинов

ЕЦБ и центробанки ЕС предлагают изменить требования MiCA к минимальному объему банковских депозитов для стейблкоинов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и центральные банки стран ЕС выступают за замену обязательных требований о хранении резервов стейблкоинов на банковских депозитах новыми нормами ликвидности.

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