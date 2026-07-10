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Антонелли сфотографировался в окружении сотрудников «Феррари», «Мерседес» написал: «Всегда приятно встретить фанатов в Гудвуде»

Пилот « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли сфотографировался со специалистами «Феррари» во время Фестиваля скорости в Гудвуде.

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