Княжевская: В Северном Измайлове появится новый центральный тепловой пункт

В районе Северное Измайлово планируют построить автоматизированный центральный тепловой пункт. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.