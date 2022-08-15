Три сотрудника полиции получили сроки за сбыт наркотиков

Оргигинал публикации — Три сотрудника полиции получили сроки за сбыт наркотиковТри сотрудника ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области получили сроки в колонии за мошенничество и покровительство преступной деятельности наркоторговца.
Оргигинал публикации — Три сотрудника полиции получили сроки за сбыт наркотиковТри сотрудника ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области получили сроки в колонии за мошенничество и покровительство преступной деятельности наркоторговца.
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