Губерниев назвал сборную Англии балбесами после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026. «Англичане редкие балбесы! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!» — написал он в соцсетях.