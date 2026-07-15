Губерниев назвал сборную Англии балбесами после поражения в полуфинале ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026. «Англичане редкие балбесы! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!» — написал он в соцсетях.
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