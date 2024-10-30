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Смертельная угроза из космоса: как взрыв сверхновой звезды может повлиять на здоровье человека

Смертельная угроза из космоса: как взрыв сверхновой звезды может повлиять на здоровье человека

Смертельная угроза из космоса: как взрыв сверхновой звезды может повлиять на здоровье человека Ольга Вайленко28 октября 2023 года учёные вновь привлекли внимание к потенциальной опасности, исходящей от далёких космических событий.

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