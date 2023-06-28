Истбурн (WTA). 2-й круг. Касаткина встретится с Плишковой, Гарсия – с Богдан, Жабер сыграет с Джорджи, Пегула – с Осорио

Онс Жабер встретится с Камилой Джорджи. Сетка турнира здесь. Rothesay International Истбурн, Великобритания 26 июня – 1 июля 2023 WTA 500 Призовой фонд – 780 637 долларов Открытые корты, трава Второй круг Дарья Касаткина (Россия) Каролина Плишкова (Чехия) Дата проведения 28 июня, 13.
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