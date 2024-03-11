18-24 марта: Первая седмица великого поста 2024 года.

Первая седмица Великого поста 2024 года наступает после Масленицы. В это время нужно соблюдать требования согласно церковному уставу, которые подготавливают людей к длительному периоду со многими ограничениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии