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18-24 марта: Первая седмица великого поста 2024 года.

18-24 марта: Первая седмица великого поста 2024 года.

Первая седмица Великого поста 2024 года наступает после Масленицы. В это время нужно соблюдать требования согласно церковному уставу, которые подготавливают людей к длительному периоду со многими ограничениями.

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