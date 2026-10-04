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Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Самара» встретится с «Динамо-Владивосток»

«Самара» сыграет против «Динамо-Владивосток», УНИКС дома встретится с «Зенитом».  Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : Локомотив-Кубань – 2-0, Зенит – 1-0, ЦСКА – 1-0, Бетсити Парма – 1-0,  Автодор – 1-1, УНИКС – 1-1, Уралмаш – 1-1, Динамо-Владивосток – 0-1, Самара – 0-1, Енисей – 0-1, МБА – 0-2.

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