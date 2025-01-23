Сыгравшая свадьбу в окопе снайперша ВСУ Эмеральд сбежала в Австрию

Бывшая снайперша ВСУ Евгения Эмеральд оставила свою страну ради новой жизни в Австрии.Женщина-снайпер из Национальной гвардии Украины Евгения Эмеральд, которая агитировала украинцев вступать в ряды СВО, покинула страну в трудный момент и теперь живет в Австрии.