Святой Серафим Саровский: день памяти, в чем помогает, чудеса, как правильно молиться

Преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых святых в России. Наряду со святителями Николаем Чудотворцем, Спиридоном Тримифунтским и Сергием Радонежским его считают великим утешителем, а потому в народе зовут ласково «батюшка Серафим».