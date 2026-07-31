Святой Серафим Саровский: день памяти, в чем помогает, чудеса, как правильно молиться

Преподобный Серафим Саровский — один из самых почитаемых святых в России. Наряду со святителями Николаем Чудотворцем, Спиридоном Тримифунтским и Сергием Радонежским его считают великим утешителем, а потому в народе зовут ласково «батюшка Серафим».
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