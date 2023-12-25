22 случая, когда кто-то выиграл в продуктовую лотерею

Люди делятся фотографиями в социальных сети с пометкой: «Когда тебе повезло». А удача бывает разной… Можно так сильно мечтать о джек-поте, что выигрыш придет в самом непредсказуемом виде: фрукты-переростки, арбуз без косточек и толстый, толстый слой шоколада! .
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