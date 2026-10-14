Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод в Калининград

В Эстонии предложили перекрыть резервный газопровод в КалининградГазопровод используется как резервный маршрут снабжения Калининградской области, пишет Eesti Ekspress.
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