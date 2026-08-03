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Царьград

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Эндокринолог Гончар объяснила опасность белого хлеба для здоровья

Эндокринолог Гончар объяснила опасность белого хлеба для здоровья

Эндокринолог Виктория Гончар из "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге указала на вред белого хлеба. Врач также рассказала о полезных свойствах черного и мультизернового хлеба, советуя осторожность людям с чувствительным желудком.

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