День машиниста! Vgudok поздравляет ведущих во всех смыслах сотрудников РЖД с профессиональным праздником

Сегодня День машиниста отмечается официально во второй раз, но на волю он просился уже давно. Машинист — это тот, кто в течение всей жизни слышит слова о том, что он последний, кто может или предотвратить беду, или усугубить её.
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