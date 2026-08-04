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Глава МВД Словакии Шутай-Эшток призвал ЕС защитить внешние границы

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток на экстренном заседании глав МВД Евросоюза, созванном председательствующей в объединении Ирландией, потребовал от Брюсселя немедленно переключить внимание на укрепление внешних рубежей Шенгенской зоны.

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