В Казани подвели итоги XVII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». В этом году на него поступило 252 заявки из 54 регионов страны, включающие 1133 работы.
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