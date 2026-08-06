Гид по главным выставкам осени в Москве: 13 проектов, которые нельзя пропустить

Осень — главное время музейного календаря. Именно к сентябрю крупнейшие институции открывают выставки, которые готовились годами, галереи представляют новых художников, а коллекционеры начинают формировать собственный культурный маршрут.
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