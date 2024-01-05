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"Гоним Францию из Африки мокрыми тряпками": Эксперт объяснил реакцию Парижа на трагедию в Белгороде

"Гоним Францию из Африки мокрыми тряпками": Эксперт объяснил реакцию Парижа на трагедию в Белгороде

Русские "мокрыми тряпками" гонят Францию из Африки, и её раздражение понятно, заявил военный эксперт, член Изборского клуба и автор телеграм-канала "Рамзай" Владислав Шурыгин в беседе на Радио «Комсомольская правда» 4 января.

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