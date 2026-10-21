Защищенное устройство со встроенным фонариком Rollme представила защищённые смарт-часы Hero K1. Устройство оснащено аккумулятором впечатляющей ёмкости 1200 мА·ч, поддерживает офлайн-навигацию и даже оснащено фонариком.
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