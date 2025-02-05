К 23 февраля на мемориальном комплексе Астрахани установят плиты с именами земляков, погибших во время СВО

Скорбный список будет состоять из 1112 фамилий. На рабочем совещании по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, которое прошло под председательством губернатора Астраханской области, рассмотрели тематическую программу.
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