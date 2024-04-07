Президент «Галатасарая» о срыве матча за Суперкубок Турции: «Стыдно перед всем миром. Абсурдная, невообразимая ситуация – не знаю, против чего протестует «Фенербахче»

«Фенербахче» выставил на сегодняшний матч команду U19. Уже на первой минуте форвард «Галатасарая» Мауро Икарди открыл счет, после чего футболисты «Фенербахче» покинули поле, и клуб отказался доигрывать матч.
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