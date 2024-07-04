За полгода в Омской области скончалось в 1,8 раз больше человек, чем появилось на свет: где чаще всего умирают и рождаются.
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За полгода в Омской области скончалось в 1,8 раз больше человек, чем появилось на свет: где чаще всего умирают и рождаются.