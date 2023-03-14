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Нелегального мигранта заподозрили в растлении школьницы в парадной ее дома на Космонавтов

Мать пострадавшей девочки сразу вызвала полицейских, мужчину задержали по горячи следам. Школьницу изнасиловали в парадной дома, в котором она проживает, на проспекте Космонавтов в Северной столице днем 13 марта.

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