Нелегального мигранта заподозрили в растлении школьницы в парадной ее дома на Космонавтов

Мать пострадавшей девочки сразу вызвала полицейских, мужчину задержали по горячи следам. Школьницу изнасиловали в парадной дома, в котором она проживает, на проспекте Космонавтов в Северной столице днем 13 марта.
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