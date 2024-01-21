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Инфоцентр: По Крымскому мосту движение автотранспорта временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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