Поляки хотят создать новую комиссию для расследования смоленской авиакатастрофы

Ранее Польская прокуратура продлила до конца года расследование авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года - в крушении погиб президент Лех Качиньский Создать новую комиссию для расследования авиакатастрофы с президентом республики Лехом Качиньским в Смоленске 10 апреля 2010 года предлагают в Польше.