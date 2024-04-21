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Смоленск 2.0

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Поляки хотят создать новую комиссию для расследования смоленской авиакатастрофы

Поляки хотят создать новую комиссию для расследования смоленской авиакатастрофы

Ранее Польская прокуратура продлила до конца года расследование авиакатастрофы в Смоленске 10 апреля 2010 года - в крушении погиб президент Лех Качиньский Создать новую комиссию для расследования авиакатастрофы с президентом республики Лехом Качиньским в Смоленске 10 апреля 2010 года предлагают в Польше.

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