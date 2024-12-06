«Вода всегда найдет свой путь»: в ШОС ответили на вопрос о санкциях против РФ

УФА, 6 декабря, ФедералПресс. Глава Делового совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сергей Канавский в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на Международной неделе бизнеса в Уфе рассказал о влиянии санкций на деловые контакты России с остальными участниками.
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