ВВС Израиля всю ночь наносили авиаудары по Ливану

После того как вечером 27 сентября ВВС Израиля попытались ликвидировать в Бейруте лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу и других руководителей этой проиранской организации, они на этом не остановились.
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