Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
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  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определе...Какую выгоду Росс...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Ассад прилетел не с пустыми руками а с компроматом на многих и это ценнее бабок. И они всегда будут нужны в определе...Какую выгоду Росс...

Объективная реальность

Объективная реальность

У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ОНО не просто тварь, а ПРОВОКАТОР неизвестной ориентации, вернее, вполне известной
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3 час.
Людмила Лиханова
НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЭТОМУ СУЩЕСТВУ ПОД НИКОМ ЛАНСКАЯ. ЭТО - ССУЩЕСТВО НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ЗАВСЕГДАТАЙ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ БАБКИ ЗА КАЖДЫЙ КОММЕНТ. ПОЛНЫЙ ИГНОР ЭТОМУ ДЕРЬМУ.
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3 час.
Ингерман Ланская
сопливый щенок с детскими картинками, ты к себе это херню отправь... а то у тебя, дэбила, раздвоение
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2 час.

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