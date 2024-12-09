У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».
Объективная реальность
Комментарии
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Людмила Лиханова
ОНО не просто тварь, а ПРОВОКАТОР неизвестной ориентации, вернее, вполне известной
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3 час.
Людмила Лиханова
НЕ ОТВЕЧАЙТЕ ЭТОМУ СУЩЕСТВУ ПОД НИКОМ ЛАНСКАЯ. ЭТО - ССУЩЕСТВО НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ЗАВСЕГДАТАЙ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ БАБКИ ЗА КАЖДЫЙ КОММЕНТ. ПОЛНЫЙ ИГНОР ЭТОМУ ДЕРЬМУ.
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3 час.
Ингерман Ланская
сопливый щенок с детскими картинками, ты к себе это херню отправь... а то у тебя, дэбила, раздвоение
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2 час.
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