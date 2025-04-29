Встреча Путина с Лукашенко и приговор отравителю летчиков ВС РФ: главное

CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил с предложением сформировать комиссию РФ и Белоруссии по защите правды о Великой Отечественной войне и призвал сделать все для противостояния возрождению нацизма.
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