Акция ´Вместе´.

С 1 по 30 марта 2024 года проводится областного комплексного профилактического мероприятия ´Вместе´ (далее - ´Вместе´) разработано с учетом необходимости повышения качества проводимой работы в сфере противодействия распространения ПАВ в подростковой среде области.