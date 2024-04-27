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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ´Вместе´.

Акция ´Вместе´.

С 1 по 30 марта 2024 года проводится областного комплексного профилактического мероприятия ´Вместе´ (далее - ´Вместе´) разработано с учетом необходимости повышения качества проводимой работы в сфере противодействия распространения ПАВ в подростковой среде области.

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