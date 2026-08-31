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Газета.ру

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Экс-министр Федоров: призыв к выборам на Украине не направлен против Зеленского

Экс-министр Федоров: призыв к выборам на Украине не направлен против Зеленского

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью Financial Times заявил, что его призыв к проведению выборов не был направлен против действующего главы государства «Владимира Зеленского.

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