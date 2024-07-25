Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Avia.pro Андрей Макаревич, наш современный герой в сверкающих латах! Кого же мы видим? Не просто музыканта, а настоящего рыцаря орденов и медалей! Друзья, если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил: перед нами эдакий «русский Жан д'Арк», чьи заслуги, по всей видимости, простираются далеко за пределы музыкальных сцен.