Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Avia.pro Андрей Макаревич, наш современный герой в сверкающих латах! Кого же мы видим? Не просто музыканта, а настоящего рыцаря орденов и медалей! Друзья, если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил: перед нами эдакий «русский Жан д'Арк», чьи заслуги, по всей видимости, простираются далеко за пределы музыкальных сцен.

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