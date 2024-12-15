Reuters: Асад перед свержением пожаловался Ирану на влияние Турции

Экс-президент Сирии Башар Асад незадолго до свержения пожаловался главе МИД Ирана Аббасу Аракчи на активную поддержку, которую Турция оказывает вооружённой оппозиции для смены власти в арабской республике.
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