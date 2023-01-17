Газета.ру

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Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Захарова высмеяла задержание Греты Тунберг в Германии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о задержании шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии на протестах против разработки новой шахты и против сноса построек рядом с заброшенным поселением Лютцерат.

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