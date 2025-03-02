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Белый дом в скандале: Зеленский и Трамп обменялись резкими заявлениями

Белый дом в скандале: Зеленский и Трамп обменялись резкими заявлениями

Белый дом стал эпицентром конфликта между Трампом и Зеленским. В ходе напряженных переговоров, сопровождавшихся обменом резкими заявлениями, Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а также указал на критические ошибки украинского лидера.

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