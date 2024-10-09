НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Сергей Светлов: «Адмирал» пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз – в КХЛ стало на одну оборонительную команду меньше, клуб играет активно и агрессивно»

– За счет чего «Адмирал» и «Нефтехимик» единственными из списка аутсайдеров набрали ход? – Если судить по первому месяцу, Владивосток пошел на перестройку игрового рисунка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх