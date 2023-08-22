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Загитова сама обратилась к президенту Татарстана с предложением открыть в Казани школу ее имени («Бизнес Online»)

Об этом сообщает «Бизнес Online». «Такая перспектива возникла во время Петербургского экономического форума, где олимпийская чемпионка увиделась с Рустамом Миннихановым.

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