В России создали нейросеть для БПЛА, распознающую Leopard и Bradley

В Российской Федерации создали универсальную нейросеть для беспилотных летательных аппаратов всех типов НАКА, которая позволяет с высокой точностью распознавать объекты и технику неприятеля в зоне проведения спецоперации.
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