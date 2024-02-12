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В России создали нейросеть для БПЛА, распознающую Leopard и Bradley

В России создали нейросеть для БПЛА, распознающую Leopard и Bradley

В Российской Федерации создали универсальную нейросеть для беспилотных летательных аппаратов всех типов НАКА, которая позволяет с высокой точностью распознавать объекты и технику неприятеля в зоне проведения спецоперации.

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