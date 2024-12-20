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Китай

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Беларусь введет электронные визы для граждан 67 государств

Минск, 19 декабря /Синьхуа/ -- В Беларуси будут введены электронные визы для граждан 67 государств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси в четверг.

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