Беларусь введет электронные визы для граждан 67 государств

Минск, 19 декабря /Синьхуа/ -- В Беларуси будут введены электронные визы для граждан 67 государств. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси в четверг.
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