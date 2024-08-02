Почему «лихие 1990-е» нельзя считать Содомом

BV

Boris Voronin

В лихие 90-е у власти встали ПРОХОДИМЦЫ, которые всеми правдами и неправдами обогащались, им были выгодно когда улицы заполнили бандитские формирования и власть имущие ВСЕХ уровней использовали их для личного обогащения!!! Из этой когорты, стоявших во главе государственных предприятий, были абсолютно бесконтрольные бывшие директора промышленных предприятий... Особенно резко и в хамку воровали в экспортных операциях с металлами, нефтью, газом , лесом и другими сырьевыми ресурсами... Далее УКРУПНЕНИЕ и... ВОР у ВОРА дубинку украл - огромное количество преступных группировок стали не нужны и власть имущим их подавили, а имущество снова попало к чиновникам из верхних эшелонов власти!!! Так возникли олигархи и ВСЕ нажитое "непосильным" трудом - УКРАЛИ у Народа России... Нет практически ни одного законно приватизированного предприятия, во ВСЕХ случаях были нарушения в той или иной степени в основном в законодательном плане!!!