Екатеринбург ждет потепление

В Екатеринбурге после холодных выходных ожидается небольшое потепление. Днем воздух будет прогреваться примерно до +5 градусов, но по ночам сохранится отрицательная температура, сообщил синоптик Алексей Пулин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии